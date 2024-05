Nijjar Killing: कनाडा में 3 भारतीय गिरफ्तार, खालिस्तानी आतंकी निज्जर के हत्याकांड में पुलिस का एक्शन

Nijjar Killing:कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडाई पुलिस ने निज्जर के हत्या के आरोप में तीन भारतीयों को गिरफ्तार किया है। खबरों के अनुसार, कनाडाई पुलिस ने शुक्रवार को एक कथित हिट स्क्वाड के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि पिछले साल सरे में खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत सरकार ने उन्हें यह काम सौंपा था।

दरअसल, पिछले साल सितंबर में आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था। पीएम ट्रूडो ने इसमें भारतीय अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाया जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को "बेतुका" और "प्रेरित" बताकर खारिज कर दिया है।

सीटीवी न्यूज ने एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र के हवाले से बताया कि सिख कार्यकर्ता निज्जर की हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर आरोप लगाए गए हैं। अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बराड़ पर निज्जर की मौत के मामले में प्रथम श्रेणी की हत्या का एक मामला और हत्या की साजिश का एक मामला चल रहा है।

NEW: Canadian police have arrested suspects in the Hardeep Nijjar assassination case



Suspects are affiliated with criminal groups linked to gangster Lawrence Bishnoi & arrived in Canada on education visas



Canadian police looking at links to three other murders, says CBC News pic.twitter.com/dipMD1d5v5