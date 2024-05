व्हाट्सएप ने भारत में लगभग 80 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया, 1 मार्च से 31 मार्च 2024 के बीच की कार्रवाई

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 4, 2024 10:23 AM

व्हाट्सएप का कहना है कि उसने 1,430,000 अकाउंट्स पर उपयोगकर्ताओं की ओर से किसी भी रिपोर्ट से पहले ही सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत प्रकाशित की गई थी।

(फाइल फोटो)