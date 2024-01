Maldives Row: विवाद के बीच मालदीव के अल्पसंख्यक नेता ने की राष्ट्रपति मुइज्जू को सत्ता से बर्खास्त करने की मांग

Highlights मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने एक्स पर मुइज्जू को हटाने की मांग की उन्होंने पीएम मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का भी आह्वान किया मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी निलंबित मालदीव मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की

माले: मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर मालदीव के निलंबित मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणियों पर चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को हटाने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद अविश्वास प्रस्ताव का भी आह्वान किया।

नेता ने एक्स पर लिखा, "हम, किसी भी पड़ोसी देश को अलग-थलग करने से रोकने के लिए देश की विदेश नीति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए समर्पित हैं। क्या आप राष्ट्रपति मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं? क्या मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी अविश्वास मत शुरू करने के लिए तैयार है?"

We, d Democrats, r dedicated to upholding d stability of the nation's foreign policy n preventing d isolation of any neighboring country.

R u willing to take all necessary steps to remove prez @MMuizzu from power? Is @MDPSecretariat prepared to initiate a vote of no confidence?