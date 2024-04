लंदन: एक व्यक्ति ने सरेआम हवा में छुरी लहराई, 2 पुलिस अधिकारियों समेत कई पर किया हमला, यहां देखें वीडियो

Highlights लंदन में एक व्यक्ति ने नंगी चाकू लहराई इसके साथ व्यक्ति ने दो पुलिस अधिकारियों को हमला किया अब वीडियो भी सामने आ गया है

London: यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में खौफनाक वाकया घट गया, जहां एक संदिग्ध ने चाकू से दो पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह हैनॉल्ट स्टेशन के पास हुई। सामने आई खबरों के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी नंगी चाकू लहराते हुए और एक परिसर के बाहर देखा जा सकता है। पुलिस और इमेरजेंसी व्हीकल भी मौके पर पहुंच गए। यह ऐसे समय में सामने आया है, जब 1999 को पश्चिमी लंदन के पास 'गे बार' में बमबारी को हुए 25 साल होने जा रहे हैं।

🚨🇬🇧BREAKING: STABBING INCIDENT IN LONDON.



In London, an individual wielding a sword has attacked homes, injuring two police officers and two residents.



Authorities have preliminarily stated that the incident does not seem to be a terrorist attack.



And of course since the… pic.twitter.com/GQXgHPTFbc