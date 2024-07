नाटो शिखर सम्मेलन में जो बाइडन ने गलती से जेलेंस्की को पुतिन और कमला हैरिस को बताया ट्रंप, देखें वीडियो

Highlights अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अपने पद से हटने की बढ़ती मांग के बीच बड़ी गलतियां कीं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उनके जवाब पर पत्रकारों ने हांफना और कराहना शुरू कर दिया। बाइडन ने खुद को सुधारने से पहले नाटो समारोह में जेलेंस्की को पुतिन के रूप में पेश किया था।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अपने पद से हटने की बढ़ती मांग के बीच बड़ी गलतियां कीं। वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाइडन ने एक अलग कार्यक्रम में यूक्रेन के वलोडिमिर जेलेंस्की को गलती से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बताया तो वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बताया।

HE CANNOT BE STOPPED!!



Biden: "I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President if she's not qualified to be President." pic.twitter.com/KXaEI3KBWr