Japan Plane Crash: विमान में भरा धुआं, चालक दल के पांच सदस्य मृत, पायलट ने आग की लपटों के बीच कराई लैंडिंग, दहशत में यात्री, वीडियो वायरल

Japan Plane Crash:जापान के टोक्यो में हानेडा हवाई अड्डे के रनवे पर विमान में आग लगने के बाद से एक के बाद एक फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनएचके टीवी ने कहा कि जापानी हवाई अड्डे पर दुर्घटना की चपेट में आए तटरक्षक विमान में चालक दल के पांच सदस्य मृत मिले।

NHK TV says 5 crewmembers found dead on coast guard plane involved in crash at Japanese airport, reports AP — Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2024

मंगलवार को हुए हादसे में यात्रियों से भरे विमान में आग लगने के बाद धूं-धूं करते जलते विमान के कारण बड़ा हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जापान एयरलाइंस की उड़ान जेएएल-516 के पूरी तरह आग लगने से पहले उसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। माना जा रहा है कि विमान में कुल 379 लोग सवार थे।

विमान में सवार एक यात्री द्वारा शूट किया गया वीडियो सामने आया है जिसमें विमान के अंदर की दहशत साफ नजर आ रही है। एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में लैंडिंग के बाद विमान में आग लगने के बाद यात्रियों के बीच घबराहट दिखाई दे रही है। वीडियो में विमान धुएं से भरा हुआ नजर आ रहा है।

BREAKING: Footage recorded from inside Japan Airlines plane that crashed and caught fire on runway of Tokyo Airport pic.twitter.com/5N9vVBSdis — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

वीडियो लैंडिंग के वक्त शूट किया गया है जिस वक्त तक विमान में आग लग चुकी थी और सभी यात्री विमान में ही सवार थे। हालांकि, आग लगने के कारण विमान में लाइट चली गई और पूरे विमान में धुआं भर गया।

एक अन्य वीडियो में दिखाया गया कि जापान एयरलाइंस का विमान पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था, जबकि अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। हानेडा हवाई अड्डे पर लगे कैमरों के वीडियो फुटेज में वह भयावह क्षण कैद हो गया जब विमान के नीचे उतरने के तुरंत बाद उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं।

फ्लाइट 516 के रूप में पहचाने जाने वाले विमान ने होक्काइडो के न्यू चिटोस हवाई अड्डे से टोक्यो के लिए उड़ान भरी। सभी 379 यात्री और चालक दल के सदस्य चमत्कारिक ढंग से आग से बच गए। टक्कर का शिकार हुए जापान तट रक्षक विमान में छह लोग सवार थे। जबकि एक व्यक्ति को कथित तौर पर बाहर निकाल दिया गया, पांच अन्य का पता नहीं चल पाया है।

तटरक्षक प्रवक्ता योशिनोरी यानागिशिमा ने यात्री विमान और (तटरक्षक) बल की उड़ान एमए-722, बॉम्बार्डियर डैश-8 के बीच टक्कर की पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि पायलट विमान से निकल गया है और अधिकारियों से संपर्क किया है लेकिन चालक दल के अन्य पांच सदस्यों का पता नहीं चल पाया है और विमान की स्थिति की भी जानकारी नहीं है। हानेडा जापान के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, और कई लोग नए साल की छुट्टियों में यात्रा करते हैं।

WATCH: New video shows Japan Airlines plane completely engulfed in flames after crash landingpic.twitter.com/jJSRzl757R — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

गौरतलब है कि रनवे पर विमान में आग लगने के तुरंत बाद एक बड़ा आपातकालीन अभियान शुरू किया गया। आग बुझाने के लिए टोक्यो अग्निशमन विभाग द्वारा कम से कम 70 अग्निशमन ट्रक और अन्य वाहन भेजे गए।

हानेडा हवाई अड्डे पर जापान एयरलाइंस बिल्डिंग के आपदा रोकथाम केंद्र ने बताया कि आग रनवे सी पर लगी है। यह घटना जापान के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक, हानेडा हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में चिंता पैदा करती है।

