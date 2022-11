इस्तांबुल: बम रखने का संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार, 6 लोगों की हुई थी मौत, 81 घायल

Highlights इस्तांबुल में रविवार को हुए बम धमाके के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि गिरफ्तार संदिग्ध कोई महिला है या पुरुष। वहीं, अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि हमला करने वाले 3 लोग हैं, इनमे एक महिला और दो युवक हैं।

इस्तांबुल: तुर्की के इस्तांबुल में एक प्रमुख सड़क पर बम रखकर धमाका करने के एक संदिग्ध आरोपी को पकड़ा गया है। तुर्की के न्यूज एजेंसी अनादोलु (Anadolu) के अंग्रेजी भाषा के ट्विटर अकाउंट के अनुसार आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू ने सोमवार को कहा कि इस्तांबुल में विस्फोट के लिए बम को रखने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि गिरफ्तार संदिग्ध कोई महिला है या पुरुष।

धमाके की इस घटना में 6 लोगों की रविवार को मौत हो गई थी जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाका स्थानीय समय के अनुसार रविवार शाम करीब 4 बजकर 15 मिनट पर हुआ। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग सड़क पर मौजूद थे। 4 लोगों की मौके पर और 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है।

वहीं, अल जजीरा ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हमला करने वाले 3 लोग हैं। इनमे से एक महिला और दो युवक हैं।

इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इस भीषण विस्फोट को ‘हमला’ करार दिया। विस्फोट की वजह साफ नहीं हो सकी है। सरकारी समाचार एजेंसी ‘अनादोलू’ की खबर के मुताबिक, विस्फोट की जांच करने का जिम्मा पांच अभियोजकों को दिया गया है।

WARNING: GRAPHIC CONTENT - At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbulpic.twitter.com/WamF8xNzj8