इजरायली राजदूत ने कहा- "यही वक्त है जब भारत हमास संगठन को आतंकवादी सूची में शामिल करें"

Highlights केरला में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली का आयोजन हुआ रैली में वर्चुअली जुड़ा पूर्व हमास प्रमुख खालीद मार्शल इस बात पर इजरायली राजनयिक ने कड़ी आपत्ति जाहिक की है

नई दिल्ली: इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने हाल में केरला में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली पर आपत्ति जाहिर की। फिर, उन्होंने कहा कि रैली में वर्चुअली जुड़े हमास चीफ खालीद मार्शल और गाजा को पूरी तरह से भारतीय आतंकवादी सूची में शामिल करने की बात रखी है।

असल में केरला में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन हुआ था। इस रैली में हमास प्रमुख खालीद मार्शल ने वर्चुअली जुड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा, अविश्वनीय! कतर से वर्चुअली जुड़े हमास आतंकवादी खालीद मार्शल ने इस इवेंट में नारा दिया 'बुलडोजर से हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको' की।

"It's time to add Hamas to India's terror list": Israel envoy Naor Gilon after pro-Palestine protest in Kerala



Read @ANI Story | https://t.co/uyESWg9Qrj#Israel#IsraelAmbassador#NaorGilon#Palestine#Kerala#Hamas#Indiapic.twitter.com/yu5xDJGBek