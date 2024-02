Israel-Hamas War: युद्धविराम को लेकर हमास ने 3 बिंदु पर रखा प्रस्ताव, अब इजरायल की सहमति का इंतजार

Highlights हमास ने 3 बिंदुओं का प्रस्ताव इजारयल के सामने रखा प्रस्ताव के जरिए हमास इजरायल से युद्धविराम चाहता है इसमें सभी बंधकों को छोड़े जाने की बात भी है

नई दिल्ली: हमास ने बुधवार को तीन चरण का युद्धविराम प्रस्ताव इजरायल के समक्ष पेश किया, जिससे होगा ये कि पिछले साढ़े चार महीने से चली आ रही बमबारी बंद होने की उम्मीद है। इससे इजरायल के साथ चले आ रहा युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। इस बात का जिक्र रायटर्स की रिपोर्ट में हुआ है। यह कतर और मिस्त्र के मध्यस्थों द्वारा हमास को भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में आया, मध्य पूर्व देशों के द्वारा भेजे प्रस्ताव पर अमेरिका और इजरायल ने समर्थन जताया।



हमास के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक, इजरायली जेलों से महिलाओं, 19 वर्ष से कम उम्र के बंधक पुरुष, बुजुर्ग, बीमार लोगों में 1500 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले में रिहा किया जाएगा। फिर दूसरे चरण में शेष पुरुष बंधकों को रिहा करने की योजना के बारे में बताया गया है, जबकि तीसरे चरण में शव और अवशेषों को हमास को सौंपने का प्रस्ताव रखा है।

युद्धविराम के दौरान, गाजा से इजरायली सेनाओं का पूरी तरह से वापसी के बाद गाजा के विकास के लिए काम किया जाएगा। रायटर्स रिपोर्ट की मानें तो तीसरे चरण में हमास ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह दोनों तरफ से समझौते पर लिखित रुप से युद्धविराम चाहता है। दोनों देशों के बीच बढ़े युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने से खाने और दूसरी जरुरत सहायता की कमी हुई और इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

