इराक: शादी समारोह में खुशियों के बीच पसरा मातम; हॉल में लगी भीषण आग की चपेट में आए 100 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल

Highlights इराक में शादी समारोह में लगी आग आग की चपेट में आने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत 150 लोगों के घायल होने की खबर है

बगदाद: उत्तरी इराक में एक शादी समारोह में उस वक्त मातम पसर गया जब मैरिज हॉल में अचानक आग लग गई। भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया जिसकी चपेट में आकर करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई वहीं, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं।

स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी साझा करते हुए कहा कि आग इराक के निनेवे प्रांत के हमदानिया इलाके में लगी। यह मुख्य रूप से ईसाई बहुल क्षेत्र है जो उत्तरी शहर मोसुल के ठीक बाहर है, जो राजधानी बगदाद से लगभग 335 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में है।

घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि मैरिज हॉल के भीतर सभी समारोह का लुत्फ उठा रहे है लेकिन अचानक से हॉल का मलबा भरभरा कर गिरने लगता है। लोगों के बीच जान बचाने के लिए अफरा-तफरी मच जाती है और कई लोगों इसमें घायल हो जाते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता सैफ अल-बद्र ने सरकारी इराकी समाचार एजेंसी के माध्यम से हताहतों की संख्या की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

वहीं, निनेवेह के प्रांतीय गवर्नर नजीम अल-जुबौरी ने कहा कि कुछ घायलों को क्षेत्रीय अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने आगाह किया कि आग से अभी तक हताहतों की कोई अंतिम संख्या नहीं है, जिससे पता चलता है कि मरने वालों की संख्या अभी भी बढ़ सकती है।

#LATEST: At least 113 people have died as a result of a massive fire that engulfed a wedding hall in Nineveh province's Hamdaniyah district on late Tuesday - Deputy governor



The death toll is expected to rise in the coming hours as around 500 others were wounded in the blaze. pic.twitter.com/1CtpS2E3Ka