'बांग्लादेश में हस्तक्षेप कीजिए, हिन्दुओं को बचाइए', भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने बाइडन सरकार से किया आग्रह

वॉशिंगटन: बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच हिन्दुओं पर हो हमले की गूंज अमेरिका में भी गूंजने लगी है। भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य थानेदार ने बाइडन सरकार से हिन्दुओं को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। थानेदार ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर बांग्लादेश में हिंदुओं को ‘सुनियोजित’ तरीके से निशाना बनाए जाने की घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

थानेदार ने ब्लिंकन को शुक्रवार को लिखे पत्र में कहा, "मोहम्मद यूनुस के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद, अमेरिका का दायित्व है कि वह इस नई सरकार की सहायता करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हिंसा और नागरिक अशांति समाप्त हो। मैं बिडेन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वह सताए गए बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरणार्थियों के रूप में अस्थायी संरक्षित दर्जा प्रदान करे।"

उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई लोगों ने, जिनमें मेरे अपने जिले के कुछ लोग भी शामिल हैं, इन हिंसक कार्रवाइयों की निंदा की है। जब कांग्रेस अवकाश से वापस आएगी, तो हमें बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा में विफलताओं के बारे में और अधिक जानने के लिए सुनवाई करनी चाहिए, और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के तरीके जानने चाहिए। हमें इस महत्वपूर्ण समय में उनका समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।"

गुरुवार को, बांग्लादेश के 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को 'मुख्य सलाहकार' के रूप में शपथ दिलाई गई, एक ऐसी भूमिका जिसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एशियाई राष्ट्र की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे - उन्हें 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी - यह व्यवस्था 5 अगस्त को छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद 2009 से प्रधान मंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने और भारत भाग जाने के कारण आवश्यक हो गई थी।

Bangladeshi students had just human rights concerns against PM Hasina. It's good she is gone. But the violence now targeting Hindus is wrong. PM Yunus must uphold the rule of law & prevent the targeting of temples or people of any political party or faith from violence.