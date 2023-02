पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद गिरफ्तार, इमरान खान ने की कड़ी निंदा, जानें मामला

Highlights पुलिस ने दावा किया कि अहमद आसिफ अली जरदारी पर लगाए गए अपने पहले के आरोप से मुकर गया। अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के प्रमुख शेख राशिद अहमद कथित तौर पर कई बार आबपारा पुलिस के सामने पेश होने में विफल रहे थे। जब वह सोमवार और मंगलवार को पेश नहीं हुए, तो पुलिस ने उन्हें बुधवार को फिर से पेश होने के लिए कहा।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री और अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के प्रमुख शेख राशिद अहमद को गुरुवार तड़के मुर्री एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार कर लिया गया। जियो टीवी के अनुसार, पुलिस ने कहा कि शेख राशिद के कब्जे से शराब की एक बोतल और एक हथियार बरामद किया गया है। रिपोर्ट में ये ये भी कहा गया कि यह कहते हुए कि शेख राशिद अहमद नशे में थे।

पूर्व मंत्री को आबपारा पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज शिकायत पर पुलिस ने तलब किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की हत्या की साजिश रच रहे थे। अहमद की ओर से एक प्रवक्ता ने एक वीडियो संदेश में कहा, "लगभग 12:30 शेख राशिद अहमद को पंजाब प्रांत में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया।"

वीडियो में कहा गया, "इस्लामाबाद पुलिस के लगभग 300-400 लोग मंत्री के घर में घुसे, उनकी खिड़कियां तोड़ दीं, उन्हें पीटा और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। मैं पीटीआई कार्यकर्ताओं से आज सुबह साढ़े सात बजे तक कोर्ट पहुंचने का अनुरोध करता हूं।" वहीं, शेख राशिद अहमद ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "आपारा पुलिस स्टेशन में हूं।"

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एएमएल प्रमुख को इस्लामाबाद पुलिस को सौंप दिया जाएगा। अहमद ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें उनके आवास से हिरासत में लिया न कि एक्सप्रेसवे से। जियो टीवी ने शेख राशिद के हवाले से कहा, "पुलिस ने मेरे बच्चों को पीटा। कम से कम 100 से 200 हथियारबंद लोग सीढ़ी के सहारे मेरे घर में घुस आए, घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दीं, उनके नौकरों को पीटा और मेरे घर की तलाशी ली।"

उन्होंने दावा किया कि उन्हें पुलिस द्वारा जबरन ले जाया गया और उनकी गिरफ्तारी के पीछे वर्तमान आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह की भूमिका का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मियां ताहिर की अदालत से जमानत मिलने के बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने करीबी सहयोगी की गिरफ्तारी की निंदा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।

Strongly condemn arrest of Sh Rasheed.Never in our history have we had such a biased, vindictive Caretaker govt appt by totally discredited ECP. Question is can Pak afford a street movement which we are being pushed towards at a time when we have been bankrupted by Imported Govt?