T20 WC squad: भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा की, यहां देखें खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights T20 WC squad: बीसीसीआई द्वारा घोषित टीम में संजू सैमसन और ऋषभ पंत दो विकेटकीपर हैं। T20 WC squad:बल्लेबाज शुभमन गिल और हिटर रिंकू सिंह को रिजर्व खिलाड़ियों में जगह मिली। T20 WC squad: ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को खराब फॉर्म के बावजूद टीम का उपकप्तान बरकरार रखा गया है।

T20 WC squad: भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा कर दी है। शिवम दुबे और युजवेंद्र चहल को वेस्टइंडीज और यूएसए में खेले जाने वाले आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारत की 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई द्वारा घोषित टीम में संजू सैमसन और ऋषभ पंत दो विकेटकीपर हैं। दिसंबर 2022 में एक कार दुर्घटना के बाद पंत ने हाल ही में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की हैं। वह डेढ़ साल तक खेल से बाहर रहे और उन्होंने इस सीजन में अब तक 11 आईपीएल खेलों में 158.57 की स्ट्राइक रेट से 251 रन बनाए हैं।

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2024 announced 🚨



Let's get ready to cheer for #TeamIndia#T20WorldCuppic.twitter.com/jIxsYeJkYW — BCCI (@BCCI) April 30, 2024

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है:रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। रिजर्व खिलाड़ी: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान।

इंग्लैंड टीम: जोस बटलर (कप्तान), मोईन अली, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, रीस टॉपले और मार्क वुड।

दक्षिण अफ्रीका की टी20 विश्व कप टीम इस प्रकार है: ऐडन मार्कराम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डिकॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिच नोर्किया, कागिसो रबादा, रेयान रिकल्टन, तबरेज शम्सी और ट्रिस्टन स्टब्स। रिजर्व: नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी।

न्यूजीलैंड टीम: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलेन, ट्रेंट बोल्ट, मिशेल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोंवे, लॉकी फर्ग्युसन , मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, जिम्मी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनेर, ईश सोढी, टिम साउदी। बेन सीयर्स (रिजर्व)।

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और स्पिनर युजवेंद्र चहल को अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए मंगलवार को भारतीय टीम में शामिल किया गया जबकि स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और हिटर रिंकू सिंह को रिजर्व खिलाड़ियों में जगह मिली।

हार्दिक पंड्या को खराब फॉर्म के बावजूद टीम का उपकप्तान बरकरार रखा गया

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अहमदाबाद में सचिव जय शाह और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बीच बैठक के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम की घोषणा की। मौजूदा आईपीएल में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व कर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को खराब फॉर्म के बावजूद टीम का उपकप्तान बरकरार रखा गया है।

India become the fourth team to announce their squad for the ICC Men’s #T20WorldCup 2024 👇https://t.co/IWkGUbl3W3 — ICC (@ICC) April 30, 2024

आईपीएल में बल्लेबाज और कप्तान दोनों के रूप में राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे सैमसन ने लोकेश राहुल और इशान किशन को पछाड़ते हुए ऋषभ पंत के बाद दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह बनाई। बड़े शॉट खेलने में सक्षम शिवम दुबे भी आईपीएल में दमदार प्रदर्शन की बदौलत टीम में जगह बनाने में सफल रहे।

कुलदीप यादव के साथ कलाई के दूसरे स्पिनर हैं

भारत के लिए पिछली बार अगस्त 2023 में खेलने वाले लेग स्पिनर चहल टीम में कुलदीप यादव के साथ कलाई के दूसरे स्पिनर हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे गिल और कोलकाता नाइट राइडर्स के हिटर रिंकू सिंह को रिजर्व खिलाड़ियों में जगह मिली है।

चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल पर भरोसा दिखाने का फैसला किया जिन्होंने आईपीएल में धीमी शुरुआत की थी लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स की ओर से लय हासिल की। टी20 विश्व कप दो जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में शुरू हो रहा है। भारत अपने अभियान की शुरुआत पांच जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ करेगा।

इंग्लैंड की टी20 विश्व कप टीम में आर्चर की वापसी, बटलर करेंगे अगुआई

तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को मंगलवार को यहां टी20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड की टीम में जगह मिली जिससे उनके 14 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। आर्चर ने इंग्लैंड की ओर से पिछला मुकाबला मार्च 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के दौरान खेला था।

Fast bowler returns as England name their squad for the ICC Men’s #T20WorldCup 2024.



Details 👇 https://t.co/XcxtwTnNPM — ICC (@ICC) April 30, 2024

यह 29 वर्षीय तेज गेंदबाज उस सीरीज में तीन मैच में चार विकेट के साथ इंग्लैंड का सबसे सफल गेंदबाज रहा था। इसके बाद से आर्चर हालांकि दाईं कोहनी में स्ट्रेस फ्रेक्चर के दोबारा उभरने के कारण टीम से बाहर हैं। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘जोफ्रा आर्चर अपनी दाहिनी कोहनी की चोट से उबर गए हैं और उन्हें टीम में शामिल किया गया है।’

गत चैंपियन इंग्लैंड की अगुआई जोस बटलर करेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में इंग्लैंड ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खिताब जीता था। लंकाशर के ऑलराउंडर टॉम हार्टले टीम में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। इस बीच बटलर (राजस्थान रॉयल्स), मोईन अली (चेन्नई सुपरकिंग्स), जॉनी बेयरस्टो (पंजाब किंग्स), सैम कुरेन (पंजाब किंग्स), लियाम लिविंगस्टोन (राजस्थान रॉयल्स), फिल सॉल्ट (कोलकाता नाइट राइडर्स), विल जैक्स और रीस टॉपले (दोनों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर) 22 मई से पाकिस्तान के खिलाफ टी20 श्रृंखला से पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से स्वदेश लौटेंगे।

इसका मतलब है कि ये खिलाड़ी आईपीएल 2024 के अंतिम चरण में नहीं खेल पाएंगे। ईसीबी ने कहा, ‘बुधवार चार जून को बारबडोस के केनसिंगटन ओवल में स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के शुरुआती ग्रुप मैच से पहले विश्व कप टीम 31 मई को कैरेबिया के लिए उड़ान भरेगी।’’

दक्षिण अफ्रीका की टी20 विश्व कप टीम में दो नए चेहरे, नोर्किया की वापसी

दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें तेज गेंदबाज एनरिच नोर्किया चोट के कारण नौ महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे जबकि दो अनकैप्ड (जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो) खिलाड़ियों रेयान रिकल्टन और ओटनील बार्टमैन को भी टीम में जगह मिली।

Two uncapped players named in South Africa’s ICC Men’s #T20WorldCup 2024 squad.



More 👇 https://t.co/tFTXu9NdBL — ICC (@ICC) April 30, 2024

टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान बनाए जाने के बाद ऐडन मार्कराम पहली बार विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की टीम की अगुआई करेंगे। रिकल्टन एसए20 के दूसरे सत्र में एमआई केपटाउन की ओर से खेलते हुए 58.88 की औसत से 530 रन बनाकर टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे थे।

तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई कागिसो रबादा और नोर्किया करेंगे

बार्टमैन ने गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए आठ मैच में 18 विकेट चटकाए और वह अभी इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं। टीम में अनुभवी बल्लेबाजों क्विंटन डिकॉक, रीजा हैंड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर के अलावा अच्छी फॉर्म में चल रहे प्रतिभाशाली बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को भी जगह मिली है।

तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई कागिसो रबादा और नोर्किया करेंगे। पीठ में चोट के कारण नोर्किया सितंबर 2023 से दक्षिण अफ्रीका की ओर से नहीं खेले हैं। वह आईपीएल में दिल्ली की टीम का हिस्सा हैं। रबादा और नोर्किया को जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 विश्व कप में मार्को यानसेन और गेराल्ड कोएट्जी का साथ मिलेगा।

ब्योर्न फोर्टुइन, केशव महाराज और तबरेज शम्सी की स्पिन तिकड़ी को भी टीम में जगह मिली है। नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी की तेज गेंदबाजी जोड़ी को रिजर्व खिलाड़ियों के रूप में टीम के साथ जोड़ा गया है। दक्षिण अफ्रीका की सीमित ओवरों की टीम के कोच रॉब वाल्टर ने टी20 विश्व कप से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैच की टी20 श्रृंखला के लिए अस्थाई टीम की घोषणा भी की।

आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर टीम प्रबंधन इस टीम में बदलाव करेगा। अस्थाई टीम 13 से 17 मई तक प्रिटोरिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिविर में हिस्सा लेगी जिसके बाद अंतिम टीम की घोषणा होगी।

टी20 विश्व कप के लिये न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, विलियमसन को कमान

केन विलियमसन चौथी बार टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की कमान संभालेंगे जबकि अंगूठे की चोट से उबर रहे सलामी बल्लेबाज डेवोन कोंवे को भी जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टूर्नामेंट के लिये 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है । कोंवे अंगूठे की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर है।

ICYMI New Zealand were the first team to put forward their Men's #T20WorldCup squad 📝https://t.co/6w7f7IHjZT — ICC (@ICC) April 30, 2024

टीम में गेंदबाज मैट हेनरी और बल्लेबाजी हरफनमौला रचिन रविंद्र ही दो खिलाड़ी हैं जो पहले टी20 विश्व कप नहीं खेले हैं। विलियमसन छठी बार टी20 विश्व कप खेलेंगे । वहीं टिम साउदी का यह सातवां टी20 विश्व कप होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के केंद्रीय अनुबंध से बाहर रहने वाले ट्रेंट बोल्ट को पांचवीं बार टी20 विश्व कप टीम में जगह मिली है। तेज गेंदबाज बेन सीयर्स भी टीम के साथ कवर के तौर पर रहेंगे। टखने की चोट के कारण एडम मिल्ने बाहर हैं जबकि काइल जैमीसन कमर की चोट के कारण टीम में नहीं हैं।