अरबपति मीडिया कारोबारी और सबसे लंबे समय तक इटली के प्रधानमंत्री के पद पर रहे बर्लुस्कोनी का निधन

Highlights कुछ महीने में दूसरी बार शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वर्षों से हृदय रोग, प्रोस्टेट कैंसर से भी पीड़ित थे। 2020 में कोविड-19 की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे।

रोमः अरबपति मीडिया कारोबारी और सबसे लंबे समय तक इटली के प्रधानमंत्री के पद पर रहे सिल्वियो बर्लुस्कोनी का सोमवार को निधन हो गया। भ्रष्टाचार के आरोपों और रंगीन मिजाजी के लिये चर्चा में रहने वाले बर्लुस्कोनी इतालवी मीडिया के मुताबिक 86 वर्ष के थे।

Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi dies at the age of 86, reports AFP News Agency