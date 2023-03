वुहान की लैब से उत्पन्न हुआ कोविड-19, FBI प्रमुख ने की पुष्टि, जानें क्या कहा

Highlights चीन का कहना है कि वायरस उसकी एक प्रयोगशाला से लीक हो सकता है और उसने सुझाव दिया है कि यह चीन के बाहर उभरा है। चीनी सरकार ने इस बारे में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया कि क्या कोविड-19 की उत्पत्ति पर उसके विचारों में कोई बदलाव आया है। एफबीआई चीफ ने कहा कि एफबीआई ने काफी समय से यह आकलन किया है कि महामारी की उत्पत्ति वुहान में एक संभावित प्रयोगशाला घटना है।

वॉशिंगटन: संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने बुधवार (स्थानीय समय) को पुष्टि की कि कोविड-19 महामारी चीन के वुहान में एक प्रयोगशाला घटना से उत्पन्न हुई है। एफबीआई ने ट्वीट करते हुए लिखा, "एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने पुष्टि की कि ब्यूरो ने आकलन किया है कि कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति चीन के वुहान में एक प्रयोगशाला घटना से हुई है।"

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, नई खुफिया जानकारी के बाद ऊर्जा विभाग को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया गया था कि चीन में एक आकस्मिक प्रयोगशाला रिसाव से उपन्यास कोरोनो वायरस महामारी का सबसे अधिक कारण है।

एफबीआई चीफ ने कहा, "एफबीआई ने काफी समय से यह आकलन किया है कि महामारी की उत्पत्ति वुहान में एक संभावित प्रयोगशाला घटना है। मैं केवल यह अवलोकन करूंगा कि चीनी सरकार यहां काम को विफल करने और अस्पष्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, जो काम हम कर रहे हैं, वह काम जो हमारी अमेरिकी सरकार और करीबी विदेशी साझेदार कर रहे हैं।"

#FBI Director Wray confirmed that the Bureau has assessed that the origins of the COVID-19 pandemic likely originated from a lab incident in Wuhan, China. pic.twitter.com/LcBVNU7vmO