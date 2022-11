डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर प्रतिबंध को एलन मस्क ने बताया गंभीर गलती, जानें क्या है कारण

Highlights अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को एलन मस्क ने बहाल कर दिया है। ट्विटर पर वापसी करने के बावजूद ट्रंप ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 8 जनवरी 2021 को हटा दिया गया था।

न्यूयॉर्क: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को एलन मस्क ने बहाल कर दिया है। हालांकि, ट्विटर पर वापसी करने के बावजूद ट्रंप ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 8 जनवरी 2021 को हटा दिया गया था। इस बीच ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने हाल ही में ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें ट्रंप के ट्वीट न करने से कोई दिक्कत नहीं है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "मैं ट्रंप के ट्वीट न करने से ठीक हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून या सेवा की शर्तों का उल्लंघन न होने के बावजूद ट्विटर ने उनके खाते पर प्रतिबंध लगाने की गंभीर गलती को सुधारा। एक मौजूदा राष्ट्रपति को हटाकर आधे अमेरिका के लिए ट्विटर में जनता के विश्वास को कम कर दिया।" पिछले हफ्ते मस्क ने ट्रंप को फिर से बहाल करने के पक्ष में एक ट्विटर पोल आयोजित किया था।

I’m fine with Trump not tweeting. The important thing is that Twitter correct a grave mistake in banning his account, despite no violation of the law or terms of service.



Deplatforming a sitting President undermined public trust in Twitter for half of America.