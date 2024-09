PM नरेंद्र मोदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने रैली में कह दिया ये.., अगले हफ्ते USA में दोनों की होगी मुलाकात

Highlights Donald Trump: मिशिगन रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात PM Narendra Modi: इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो मुझसे मिलने अमेरिका आ रहें Donald Trump: हालांकि, दोनों की मुलाकात चुनावों से पहले काफी अहम रहने वाली है

Donald Trump will meets PM Narendra Modi: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान दोनों मुलाकात करेंगे। रिपब्लिकन राष्ट्रपति कैंडिडेट ट्रंप ने तब इस बात की घोषणा की, जब वो मिशिगन में राष्ट्रपति पद के लिए दौरे पर थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहुत जबरदस्त इंसान हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने भीड़ से कहा, "वह अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द आगामी 21 सितंबर से 23 सितंबर क्वाड में हिस्सा लेने के लिए विजिट करने के लिए कहा है और इस दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आमसभा 'भविष्य का शिखर सम्मेलन' विषय पर उनका संबोधन होगा।

Trump says will meet with Prime Minister Modi in US next week



Read @ANI Story | https://t.co/KecewCERsB#DonaldTrump#PMModi#USpic.twitter.com/bD7xypL0n9