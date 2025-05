पाकिस्तान ने सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के पुराने वीडियो का किया इस्तेमाल, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश

Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव जारी है। पहलगाम हमले के बदले भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद से दोनों देशों के बीच हवाई हमले जारी है। पाकिस्तान के हर हमले का भारत करारा जवाब दे रहा है।

इस बीच, पाकिस्तानी सेना ने भारत को बदनाम करने के लिए घिनौनी चाल चली है। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तानी सेना ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी का पुराना वीडियो प्रदर्शित किया। इस वीडियो के जरिए पहलगाम हमले को लेकर भारत पर पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया।

Pakistan Army brought International Media and showed them videos of Rahul Gandhi and Satypal Malik.



BJP said SHAME on Congress !!pic.twitter.com/7pkHQzfvBs