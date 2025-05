ऑपरेशन सिंदूर: 32 हवाईअड्डे 15 मई तक नागरिक उड़ान परिचालन बंद, भारत-पाकिस्तान गतिरोध के बीच फैसला, देखिए लिस्ट

Highlights 15 मई तक भारतीय समयानुसार सुबह 5:29 बजे तक निलंबित रहेगा। कुछ पर हर दिन सिर्फ़ मुट्ठी भर वाणिज्यिक उड़ानें ही होती हैं।

Operation Sindoor: पिछले तीन दिनों में पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के 32 हवाई अड्डों को नागरिक विमानों के संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। भारत के विमानन अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) की एक श्रृंखला के अनुसार, परिचालन 15 मई को भारतीय समयानुसार सुबह 5:29 बजे तक निलंबित रहेगा। बुधवार को तड़के 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में नौ स्थानों पर भारत के सटीक हमलों के बाद, नई दिल्ली ने नागरिक हवाई यातायात को संभावित नुकसान से दूर रखने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब या प्रमुख भारतीय वायु सेना के ठिकानों पर स्थित लगभग 25 हवाई अड्डों को शनिवार सुबह 5:29 बजे तक बंद करने की घोषणा की थी।

श्रीनगर

जम्मू

लेह

अमृतसर

चंडीगढ़

अंबाला

लुधियाना

जोधपुर

बीकानेर

जैसलमेर

उत्तरलाई

राजकोट

भुज

जामनगर

धर्मशाला

बठिंडा

पटियाला

पठानकोट

शिमला

किशनगढ़

हिंडन

पोरबंदर

मुंद्रा

कांडला

Delhi Airport travel advisory | Delhi Airport operations are normal at present. However, due to changing airspace conditions and increased security measures as per orders from the Bureau of Civil Aviation Security, some flight schedules might be impacted and security checkpoint… pic.twitter.com/RE4755DWfw