US Presidential Elections 2024: "चुनाव नहीं जीते, तो होगा खून-खराबा", डोनाल्ड ट्रंप ने दिया विवादित बयान

Highlights चुनावी रैली में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर नहीं जीते.. नवंबर में आगामी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में होने वाले हैं वहीं, पिछले चुनावों में उनके चिर प्रतिद्वंदी जो बाइडेन चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे

US Presidential Elections 2024:अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताते हुए चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वह इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों 2024 में निर्वाचित नहीं हुए तो देश में 'खून-खराबा' होगा। इस बात की पुष्टि पोलिटिको रिपोर्ट में हुई है।

ओहियो के डेटेन के पास एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "अब, अगर मैं निर्वाचित नहीं हुआ, तो यह खून-खराबा होने वाला है। यह सबसे कम होगा।" उन्होंने कहा, "यह देश के लिए खून-खराबा होने वाला है।"

यह स्पष्ट नहीं था कि ट्रम्प की टिप्पणी का वास्तव में क्या मतलब था, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में भी शिकायत कर रहे थे। पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह दोबारा चुने जाते हैं तो चीन अमेरिका से आयातित कोई भी वाहन नहीं बेच पाएगा।

Donald Trump speaking in Ohio:

"Now, If I don't get elected, it's gonna be a bloodbath. It's going to be a bloodbath for the country."

Obviously he means Joe Biden will bring the country down further in all ways, not that he wants violence. Got it, MSM? Nah, they don't pic.twitter.com/sYaXQQxDZa