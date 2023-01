Highlights पाकिस्‍तानी रक्षा मंत्री ख्‍वाजा आसिफ का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उन्हें जनसंख्‍या नियंत्रण को लेकर एक अजीब बयान देते हुए देखा गया है। ऐसे में उनके इस बयान को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है।

इस्लामाबाद: पाकिस्‍तान के रक्षा मंत्री ख्‍वाजा आसिफ का एक वीडियो सामने आया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की आर्थिक हालात में जान फूंकने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग उपायों का एलान किया गया है।

ऐसे में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर जब इन घोषणाओं का एलान किया गया था। इसके बाद रक्षा मंत्री ख्‍वाजा आसिफ इन घोषणाओं पर बोलते हुए एक बयान दिया है जिससे यह साफ नहीं हुआ है कि वह क्या बोलना चाह रहे है।

दरअसल, प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में देश की आर्थिक संकट पर चर्चा करने के बाद रक्षा मंत्री ख्‍वाजा आसिफ मीडिया के लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ''पाकिस्‍तान में जहां बाजार आठ बजे बंद की गई हैं, वहां पर बच्‍चों की तादाद कम है। वहां बच्‍चे कम पैदा होते हैं।' हालांकि मंत्री के इस बयान से यह साफ नहीं हुआ है कि वह क्या कहना चाह रहे थे। ऐसे में इस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इसे लेकर विवाद भी छिड़ गया है।

गौरतलब है कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने मंगलवार को ऊर्जा संरक्षण योजना के तहत विभिन्न उपायों की घोषणा की, जिनमें बाजारों और मैरिज हॉल को जल्दी बंद किया जाना शामिल है। सरकार अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के प्रयास कर रही है। ऐसे में इसी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के बाद रक्षा मंत्री ख्‍वाजा आसिफ ने यह बयान दिया है जो चर्चा का विष्य बना हुआ है।

#Pakistan Defence Minister Khawaja Muhammad Asif claims Pakistan will have less population if markets are closed by 8:30 PM to reduce electricity usage. pic.twitter.com/tNNoMSqVXS