'दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान...', आर्थिक मंदी से जूझ रहे पाक की अर्थव्यवस्था पर बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, देखें वायरल वीडियो

Highlights रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में रक्षा मंत्री को पाकिस्तान को "दिवालिया" घोषित करते हुए सुना गया है। उन्हें यह कहते हुए सुना गया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा है बल्कि हो चुका है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Pakistan's Defense Minister Khawaja Muhammad Asif) का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह यह कहते हुए सुने जा रहे है कि पाकिस्तान अब "दिवालिया" हो गया है।

आपको बता दें कि वह सियालकोट के एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम "दिवालिया" मुल्क के रहने वाले और यह डिफॉल्ट नहीं कर रहा है बल्कि पहले ही डिफॉल्ट हो चुका है।

वायरल इस वीडियो में रक्षा मंत्री और पीएमएल-एन नेता ख्वाजा आसिफ को यह कहते हुए सुना गया है कि "हम एक दिवालिया देश के निवासी हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूक की है और वहां आर्थिक मंदी है, लेकिन यह सब पहले ही हो चुका है और हमें अब अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है।" यही नहीं अपने संबोधन के दौरान ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर भी निशाना साधा है और उनके बारे में भी बयान दिया है।

Defence Minister of Imported govt admits that Pakistan is already in default. In 10 months they have brought Pak to this sorry state - Shameless lot selling out the country & holding on to power instead of letting nation choose their ldrs thru elections. pic.twitter.com/IHbREnbAhK