Harshal Patel IPL Purple Cap Winner 2024: 2021 के बाद 2024, पटेल ने मारी बाजी, 14 मैच और 24 विकेट, पर्पल कैप पर धाक, देखें 15 बॉलर की लिस्ट

Highlights Harshal Patel IPL Purple Cap Winner 2024: 2021 में अपना पहला पुरस्कार जीता था। Harshal Patel IPL Purple Cap Winner 2024: 15 पारियों में 32 विकेट लिए थे। Harshal Patel IPL Purple Cap Winner 2024: पूरे सीजन में इकॉनमी 9.73 रही।

Harshal Patel IPL Purple Cap Winner 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में पर्पल कैप (Purple Cap) का फैसला हो गया। रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हर्षल पटेल (Harshal Patel) ने आईपीएल 2024 पर्पल कैप जीत लिया है। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज ने इस सीजन में 14 मैचों में 20 से कम की औसत (19.88) से 24 विकेट लिए। पूरे सीजन में इकॉनमी 9.73 रही। 2024 का अग्रणी विकेट लेने वाला पुरस्कार हर्षल के लिए दूसरा है। 2021 में अपना पहला पुरस्कार जीता था, जब उन्होंने 15 पारियों में 32 विकेट लिए थे।

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- हर्षल पटेलः 24

2- वरुण चक्रवर्तीः 21

3- जसप्रीत बुमराहः 20

4- टी नटराजनः 19

5-हर्षित राणाः 19

6-आवेश खानः 19

7-अर्शदीप सिंहः 19

8- आंद्रे रसेलः 19

9- पैट कमिंसः 18

10- युजवेंद्र चहलः 18

11ः सुनील नरेनः 17

12- तुषार देशपांडेः 17

13- खलील अहमदः 17

14- मुकेश कुमारः 17

15- मिचेल स्टार्कः 17।