Mitchell Starc KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Final: 24.75 करोड़ रुपये, फाइनल में दम, प्लेऑफ-फाइनल में टीम को चैम्पियन बनाया

Mitchell Starc KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Final: मिचेल स्टार्क ने शायद ही वह ‘रील’ देखी होगी जो एक महीने पहले इंस्टाग्राम पर वायरल हुई थी जब स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा उनकी गेंदों पर लगातार छक्के जड़े जा रहे थे। इस रील में स्टार्क की आवाज की जगह हरियाणवी लहजे में कहा जा रहा था ‘ मजा ही मजा, आईपीएल में अपनी 24.75 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड कीमत का लुत्फ उठा रहा हूं।’’ इस रील को बनाने वाले हालांकि भूल गये थे कि स्टार्क बड़े मैचों के खिलाड़ी है और आईपीएल की नीलामी में उन पर इतनी बड़ी रकम इसीलिए लगी थी।

आईपीएल में आठ साल बाद वापसी करने वाले स्टार्क ने शुरुआती नौ मैचों में सिर्फ सात विकेट लिये थे। उन्होंने वानखेडे मैदान पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच अपनी प्रतिभा की झलक दिखायी और फिर प्लेऑफ तथा फाइनल में अपनी गेंदबाजी से टीम को चैम्पियन बनने में अहम योगदान दिया। स्टार्क ने इससे पहले भी बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल में बड़े बल्लेबाजों के विकेट चटकाये है।

अब वह मेलबर्न में खेले गये 2015 एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में बेहद खतरनाक ब्रेंडन मैकुलम का विकेट हो या 2023 विश्व कप का फाइनल, जहां उन्होंने शुभमन गिल और लोकेश राहुल को चलता कर भारतीय बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। इस आईपीएल में शानदार लय में रहे अभिषेक शर्मा को फाइनल में जिस तरह से स्टार्क ने चलता किया, उससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की झलक मिल गयी होगी। विश्व कप या आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में आपको 30 विकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दो या तीन महत्वपूर्ण दिनों में अच्छा प्रदर्शन करना होता है।

केकेआर ने तय किया कि स्टार्क की कीमत 24.75 करोड़ रुपये है और न्यू साउथ वेल्स के इस खिलाड़ी ने दिखाया कि जब बड़े मौके की बात आती है, तो वह अनमोल है। पिछले कई वर्षों से स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट को महत्व दिया और इस लिए दुनिया भर के लीग क्रिकेट में ज्यादा नहीं खेले। उनके लिए लाल कूकाबुरा गेंद से बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाने से बेहतर कोई दृश्य नहीं है।

स्टार्क ने पिछले साल एशेज से पहले ब्रिटिश अखबार गार्जियन से कहा था, ‘‘टेस्ट जीत के बाद अपने साथियों के साथ बैठकर उस सप्ताह मिली सफलता पर विचार करने से बढ़कर मुझे क्रिकेट में और कुछ भी पसंद नहीं है। अपने कई करीबी साथियों के साथ बैगी ग्रीन में खेलने का लुत्फ उठाना शानदार है।’’