IPL Final: केकेआर की एसआरएच पर जीत के बाद मीम्स से भरा सोशल मीडिया, देखकर हंसी नहीं रुकेगी

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हराया केकेआर की जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई

IPL Final KKR vs SRH: कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में हराकर तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था लेकिन हैदराबाद की टीम केकेआर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एसआरएच केवल 113 रन ही बना सकी। केकेआर के बल्लेबाजों ने पॉवर प्ले में ही सनराइजर्स को गेम से बाहर कर दिया। केकेआर ने 114 रन सिर्फ 10 ओवर और 3 गेंदों में बना लिया।

केकेआर की जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा मीम्स मिचेल स्टार्क को लेकर बनाए गए। लोगों ने कहा कि स्टार्क ने आखिर अंत तक अपनी कीमत को सही साबित कर ही दिया। गौतम गंभीर और शाहरुख खान को लेकर भी कई मीम्स सोशल मीडिया पर छाए रहे।

मिचेल स्टार्क ने शायद ही वह ‘रील’ देखी होगी जो एक महीने पहले इंस्टाग्राम पर वायरल हुई थी जब स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा उनकी गेंदों पर लगातार छक्के जड़े जा रहे थे। इस रील में स्टार्क की आवाज की जगह हरियाणवी लहजे में कहा जा रहा था ‘ मजा ही मजा, आईपीएल में अपनी 24.75 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड कीमत का लुत्फ उठा रहा हूं।’’ इस रील को बनाने वाले हालांकि भूल गये थे कि स्टार्क बड़े मैचों के खिलाड़ी है और आईपीएल की नीलामी में उन पर इतनी बड़ी रकम इसीलिए लगी थी। आईपीएल में आठ साल बाद वापसी करने वाले स्टार्क ने शुरुआती नौ मैचों में सिर्फ सात विकेट लिये थे। उन्होंने वानखेडे मैदान पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच अपनी प्रतिभा की झलक दिखायी और फिर प्लेऑफ तथा फाइनल में अपनी गेंदबाजी से टीम को चैम्पियन बनने में अहम योगदान दिया।

यहां देखिए केकेआर की एसआरएच पर जीत के बाद बनाए गए कुछ मीम्स

