KKR vs SRH Score, IPL 2024 Final: शाहरुख खान की टीम ने किया कमाल, आईपीएल फाइनल पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, देखें लिस्ट

KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Final: मिचेल स्टार्क की अगुआई में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार गेंदबाजी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका जिससे टीम रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 17वें चरण के फाइनल में 113 रन पर सिमट गयी। यह आईपीएल फाइनल में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का सबसे कम स्कोर भी है। स्टार्क ने नीलामी में मिली रिकॉर्ड राशि को सही साबित करते हुए तीन ओवर में 14 रन देकर दो विकेट चटकाये।

आईपीएल फाइनल में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोरः

72/1 केकेआर बनाम एसआरएच चेन्नई 2024

62/0 जीटी बनाम सीएसके अहमदाबाद 2023

61/1 एमआई बनाम सीएसके कोलकाता 2015

61/1 एमआई बनाम डीसी दुबई 2020।

आंद्रे रसेल ने 2.3 ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट जबकि हर्षित राणा ने चार ओवर में एक मेडन से 24 रन देकर दो विकेट झटके। केकेआर ने 2024 चरण में शुरू से शानदार क्रिकेट खेला है और अब यह एकतरफा फाइनल भी उसके 17वें चरण में दबदबे का सबूत है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उसने पहले दो ओवरों में अपने सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा (02) और ट्रेविस हेड (शून्य) के विकेट गंवा दिये जिससे स्कोर दो ओवर में दो विकेट पर छह रन था।

लीग चरण की निराशा के सही समय पर वापसी करने वाले स्टार्क ने आसमान पर छाये बादलों की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। स्टार्क ने पहले ही ओवर में गुड लेंथ गेंद पर अभिषेक के ऑफ स्टंप उखाड़ दिये जबकि अगले ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर हेड के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों में समां गयी।

हेड पिछले चार मैचों में तीन बार शून्य पर आउट हुए हैं। राहुल त्रिपाठी (09) भी स्टार्क की गेंद पर रमनदीप सिंह को कैच देकर पवेलियन लौट ये। पावरप्ले खत्म होने तक सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर तीन विकेट पर 40 रन था। स्टार्क को 24.45 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और उनके पहले स्पैल (3-0-14-2) उनकी इस कीमत की भरपायी भी हो गयी।

रसेल ने मध्य के ओवरों में शिकंजा कस दिया। नितीश रेड्डी (13) और एडेन मार्कराम (20) के विकेट गिरने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने की रही सही कसर भी टूट गयी। पावरप्ले के बाद हेनरिक क्लासेन (17 गेंद, 16 रन) को राणा ने आउट किया जिनसे सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़े आक्रामक खेलने की उम्मीद थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने 62 रन पर पांच विकेट गंवा दिये थे। इसके बाद कोई उम्मीद नहीं बची थी और कप्तान पैट कमिंस ने 24 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोरर रहे।