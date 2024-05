Virat Kohli IPL Orange Cap Winner 2024: 15 मैच और 741 रन, दो ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय, देखें खिलाड़ियों की सूची

Highlights Virat Kohli IPL Orange Cap Winners List from 2008 to 2024: दो बार ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। Virat Kohli IPL Orange Cap Winners List from 2008 to 2024: विराट कोहली के रनों से आगे निकल सकते थे। Virat Kohli IPL Orange Cap Winners List from 2008 to 2024: रुतुराज गायकवाड़ रन बनाने में दूसरे स्थान पर रहे।

Virat Kohli IPL Orange Cap Winners List from 2008 to 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने बाजी मार ली। इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 के 17वें संस्करण में विराट कोहली (Virat Kohli) ने 15 मैचों में 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप (Orange Cap) जीती। आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष पांच बल्लेबाजों में से ट्रैविस हेड एकमात्र बल्लेबाज थे, जो विराट कोहली के रनों से आगे निकल सकते थे। दो बार ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।

In a league of his own. King Kohli for a reason! 👑🐐



2016: 9️⃣7️⃣3️⃣ runs

2024: 7️⃣4️⃣1️⃣ runs*



The first-ever Indian player to win the Orange Cap twice - Virat Kohli. 🫡🙇‍♂#PlayBold#ನಮ್ಮRCB #IPL2024pic.twitter.com/xq4ZmQmhfd — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 26, 2024

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 741

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- रियान परागः 573

4- ट्रैविस हेडः 567

5ः संजू सैमसनः 531

6- साई सुदर्शनः 527

7- केएल राहुलः 520

8- निकोलस पूरणः 499

9-सुनील नारायणः 488

10- अभिषेक शर्माः 484

11-हेनरिक क्लासेनः 463

12- ऋषभ पंतः 446

13-फाफ डु प्लेसिसः 438

14- यशस्वी जयसवालः 435

15-फिल साल्टः 435।

आईपीएल ऑरेंज कैप विजेता खिलाड़ी की लिस्टः (IPL Orange Cap Winners List from 2008 to 2024)- साल और विजेता

1ः शॉन मार्श (पंजाब किंग्स)- 2008

2ः मैथ्यू हेडन (सीएसके)- 2009

3ः सचिन तेंदुलकर (एमआई)- 2010

4ः क्रिस गेल (आरसीबी)- 2011

5ः क्रिस गेल (आरसीबी)- 2012

6ः माइकल हसी (सीएसके)- 2013

7ः रॉबिन उथप्पा (केकेआर)- 2014

8ः डेविड वार्नर (SRH)- 2015

9ः विराट कोहली- 2016

10ः डेविड वार्नर (SRH)- 2017

11ः केन विलियमसन (SRH)- 2018

12ः डेविड वार्नर (SRH)- 2019

13ः केएल राहुल (KXIP)- 2020

14ः रुतुराज गायकवाड़ (सीएसके)-2021

15ः जोस बटलर (आरआर)- 2022

16ः शुभमन गिल (जीटी)- 2023

17ः विराट कोहली- 2024।