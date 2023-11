COP28 2023: पीएम मोदी कल यूएई में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित

Highlights पीएम मोदी यूएई में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे वह तीन उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें से दो की सह-मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी पर्यावरण मंत्रालय ने दो अग्रणी पहल शुरू की हैं जो जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और तीन उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें से दो की सह-मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। पीएम मोदी गुरुवार शाम को यूएई के लिए रवाना होंगे और शुक्रवार को शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इसी साल जुलाई में यूएई का दौरा किया था।

गुरुवार को यहां पीएम मोदी की यूएई यात्रा पर एक विशेष ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रीन क्रेडिट पहल से संबंधित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम को दुबई जाएंगे, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के 28वें सम्मेलन (सीओपी28) का उच्च स्तरीय खंड है। बाद में प्रस्थान करेंगे आज शाम, वह कल शाम भारत लौटने से पहले कल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "कॉप28 में भागीदारी के संदर्भ में, प्रधान मंत्री विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपना संबोधन देंगे। कॉप28 में अपने संबोधन के अलावा, प्रधानमंत्री तीन उच्च-स्तरीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। किन दो की सह-मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। पहला उच्च-स्तरीय कार्यक्रम, जिसकी सह-मेजबानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जा रही है, ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ है।"

As India completes the G20 Presidency, penned a few thoughts on how the principles of Vasudhaiva Kutumbakam- OneEarth, One Family, One Future were reinforced in various ways through the year gone by. India focused on furthering sustainable development, empowering women,…