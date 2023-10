Israel-Hamas War: इजराइल पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति हर्ज़ोग से करेंगे मुलाकात, देखें तस्वीरें

Highlights ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुरुवार को इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। सुनक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से मुलाकात करेंगे।

तेल अवीव: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुरुवार को इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। समाचार एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की। सुनक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से मुलाकात करेंगे और इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के परिणामस्वरूप इजराइल और गाजा में हुई जानमाल की हानि के लिए अपनी संवेदना साझा करेंगे।

रॉयटर्स के अनुसार, सुनक ने यात्रा से पहले एक बयान में कहा, "हर नागरिक की मौत एक त्रासदी है और हमास के भयानक आतंकी कृत्य के बाद बहुत से लोगों की जान चली गई है।" इसके अलावा रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुनक जल्द से जल्द गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने और गाजा में फंसे ब्रिटिश नागरिकों के लिए प्रस्थान को संभव बनाने के लिए एक मार्ग खोलने का आह्वान करेंगे।

We are all shocked by the scenes at the al-Ahli Arab Hospital.



Our intelligence services are rapidly analysing the evidence to independently establish the facts. pic.twitter.com/qUTVPvUoBa