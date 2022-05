China Boeing 737-800 Jet Crash: चाइना ईस्टर्न जेट को जानबूझकर कराया गया था क्रैश, रिपोर्ट का दावा- विमान को तेजी से गिरने पर किया गया था मजबूर

By आजाद खान | Published: May 18, 2022 08:31 AM

China Boeing 737-800 Jet Crash: इस मामले में बोलते हुए जांच कर रहे एक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान विमान में उन्हें कोई तकनीकी खराबी का संकेत नहीं मिला है।

