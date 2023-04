बीबीसी अध्यक्ष रिचर्ड शार्प ने दिया इस्तीफा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से जुड़ा है मामला, जानें

Highlights बीबीसी के अध्यक्ष रिचर्ड शार्प ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मामला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से जुड़ा हुआ है।

लंदन: बीबीसी के अध्यक्ष रिचर्ड शार्प ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए ऋण की व्यवस्था करने में उनकी भूमिका को लेकर विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया।

शार्प ने कहा कि वह अपने उत्तराधिकारी को खोजने के लिए सरकार को समय देने के लिए जून के अंत तक रहने के अनुरोध पर सहमत हुए हैं। देश की पब्लिक अपॉइंटमेंट्स वॉचडॉग इस बात की जांच कर रही है कि सरकार ने 2021 में ब्रॉडकास्टर की अध्यक्षता के लिए शार्प को कैसे चुना था।

#BREAKINGBBC chairman Richard Sharp announces resignation over loan to former PM Boris Johnson pic.twitter.com/zybWwQB3n4