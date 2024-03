Bangladesh Dhaka fire: गैस रिसाव या चूल्हे से लगी आग, शव की पहचान कर पाना मुश्किल, सात मंजिला इमारत में आग लगने से 44 की मौत और 22 घायल, ढाका में भयावह मंजर!, देखें वीडियो

Highlights हालत ‘‘नाजुक’’ है। सेन स्वयं भी चिकित्सक हैं। लोगों का श्वसन तंत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। दमकल सेवा की 13 गाड़ियों को भेजा गया।

Bangladesh Dhaka fire:बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सात मंजिला इमारत में बृहस्पतिवार रात आग लगने से कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य लोग घायल हो गए। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सामंत लाल सेन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आग लगने की यह घटना ढाका के बेली रोड इलाके में ‘ग्रीन कोजी कॉटेज’ इमारत में हुई। दमकल सेवा के अधिकारियों ने बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर स्थित लोकप्रिय रेस्तरां ‘कच्ची भाई’ में बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजकर 50 मिनट पर आग लग गई जो तेजी से ऊपर की मंजिलों में भी फैल गई। इन मंजिलों पर रेस्तरां एवं कपड़े की दुकानें थीं। सेन ने कहा कि ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में 33 और ‘शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी’ में 10 शवों को लाया गया तथा एक अन्य व्यक्ति की ‘पुलिस अस्पताल’ में मौत हो गई। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि डीएमसीएच और ‘शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी’ में 22 लोगों का उपचार किया जा रहा है।

Massive fire engulfs a building in Bangladesh's Dhaka. In the video obtained by Republic Bangla, victims can be seen using the window to evacuate from the top floors of the burning building.#BangladeshFire#DhakaFire#Bangladesh



Full Story: https://t.co/oRGwHHUyjspic.twitter.com/ubfZBS6VZ9 — Republic (@republic) March 1, 2024

उनकी हालत ‘‘नाजुक’’ है। सेन स्वयं भी चिकित्सक हैं। उन्होंने ‘डीएमसीएच’ में संवाददाताओं से कहा ‘‘बचाए गए लोगों का श्वसन तंत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है।’’ अधिकारियों ने बताया कि इमारत से 75 लोगों को बाहर निकाला गया जिनमें से 42 लोग बेहोश थे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर दमकल सेवा की 13 गाड़ियों को भेजा गया।

At least 43 people have died and dozens injured after a massive fire raged through a six-storey building in Bangladesh's capital Dhaka https://t.co/cmtChquxEipic.twitter.com/vSiWdflUus — Reuters (@Reuters) March 1, 2024

चिकित्सकों ने कहा कि कुछ लोगों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। उन्होंने मृतक संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के बाद लोग बचने के लिए ऊपर की मंजिलों की ओर भागे और कई लोगों को दमकलकर्मियों ने सीढ़ियों की मदद से बाहर निकाल लिया।

#WATCH | A massive fire that raced through a six-storey building overnight in Bangladesh's capital Dhaka has killed at least 43 people and injured dozens, the country's health minister said. 22 others are being treated at hospitals with burn wounds: Reuters



(Video Souce:… pic.twitter.com/eYCUMJG6tQ — ANI (@ANI) March 1, 2024

पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल मामून ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 44 लोगों की मौत हो गई और 75 लोगों को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में बचाए गए कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार मुहैया कराने के बाद घर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों में एक पुलिस अधिकारी की बेटी भी शामिल है।

Breaking:



At least 43 people killed after a fire broke out in multi-storey building in #Bangladesh, the country's health minister says.



According to local media, the blaze began in restaurant at around 22:00 local time (16:00 GMT) on Thursday in the capital, #Dhaka.



75 people… pic.twitter.com/mzNfxJPPRm — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) March 1, 2024

अग्निशमन सेवा के महानिदेशक ने बताया कि 42 बेहोश लोगों में 21 महिलाएं और चार बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस इमारत में हालात खतरनाक थे, यहां तक कि सीढ़ियों पर भी गैस सिलेंडर रखे थे।’’ उन्होंने कहा कि आग शायद गैस रिसाव या चूल्हे से लगी।

उन्होंने कहा कि इमारत से सीढ़ियों के जरिए ही बाहर निकला जा सकता था और यही एकमात्र निकास मार्ग था। अग्निशमन कर्मियों ने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत इमारत से कूदने या जलने या दम घुटने से हुई। दमलकल कर्मियों ने आग पर देर रात साढ़े 12 बजे काबू पा लिया।

A devastating fire broke out in a building in an upscale area of Dhaka, the capital of Bangladesh, on Thursday (Feb 29) night, resulting in the death of at least 44 people.



Watch as @shivanipost joins @Aditi14Bhardwaj with more details. pic.twitter.com/XLpY1360kO — TIMES NOW (@TimesNow) March 1, 2024

English summary :

Bangladesh Dhaka fire At least 44 people died and 22 others injured fire broke out seven-storey building Thursday night see video

Web Title: Bangladesh Dhaka fire At least 44 people died and 22 others injured fire broke out seven-storey building Thursday night see video