इजरायल की मदद के लिए आगे आया अमेरिका, बाइडेन सरकार ने 8 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद का किया ऐलान

Highlights इजरायल में हुए हमले के बाद युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है अमेरिका ने इजरायल को सैन्य मदद दी है हमास के रॉकेट हमले ने इजरायल को दहला कर रख दिया है

वॉशिगंटन: हमास के हमले से युद्ध की स्थिति में पहुंचे इजरायल के लिए अमेरिका ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को युद्ध करने के लिए 8 बिलियन सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। 8 बिलियन डॉलर के आपातकालीन सैन्य सहायता पैकेज के पहुंचे ही वह इजरायली सेना की हमास के खिलाफ लड़ने में मदद करेगी।

अमेरिका का यह फैसला हमास के उस हमले के बाद आया है जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और पूरा देश दहशत में आ गया। इजरायल का कहना है कि हमास के आतंकवादियों ने अचानक रॉकेट से हमला कर दिया यह हमला शनिवार को एक प्रमुख यहूदी अवकाश के दौरान सुबह हुआ।

