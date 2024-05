IPL 2024 Points Table MI vs LSG Update: एलएसजी, एमआई, जीटी और पीबीकेएस बाहर, अंक तालिका में उलटफेर, एक सीट और तीन दावेदार, देखें लिस्ट

Highlights IPL 2024 Points Table MI vs LSG Update: कोलकाता, हैदराबाद और राजस्थान की टीम प्लेऑफ में है। IPL 2024 Points Table MI vs LSG Update: मुंबई इंडियंस टीम 4 जीत और 10 हार के साथ अभियान को खत्म किया। IPL 2024 Points Table MI vs LSG Update: लखनऊ की टीम 7 जीत और 7 हार के साथ खत्म किया।

IPL 2024 Points Table MI vs LSG Update: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 प्लेऑफ की दौड़ तेज है। प्लेऑफ में एक सीट खाली और तीन टीम में टक्कर है। 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जाइंट्स , पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2024 से बाहर हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders), राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम प्लेऑफ में है। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में मुकाबला है।

Not going down without a fight 💪



Naman Dhir gets to his maiden IPL FIFTY 👏



Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #MIvLSGpic.twitter.com/m65qpL3M8f — IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2024

The RuPay on the go four of the Match between Mumbai Indians & Lucknow Super Giants goes to Rohit Sharma #TATAIPL | @RuPay_npci | #AskforRuPay | #RuPayCreditCardOnUPI | #MIvLSGpic.twitter.com/2Y8bZOJIHR — IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2024

आईपीएल अंक तालिका ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- सनराइजर्स हैदराबादः 15 (प्लेऑफ की तीसरी टीम)

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 14

5- दिल्ली कैपिटल्सः 14

6-लखनऊ सुपर जाइंट्सः 14 (बाहर)

7- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

8- गुजरात टाइटंसः 12 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।

आईपीएल में 5 बार के चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का हाल बहुत ही खराब रहा। टीम ने 14 मैच में 10 हार और 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर सबसे निचले पायदान पर रही। लखनऊ ने रात को 18 रन से मात दी और एलएसजी की टीम 14 मैच में 7 जीत और 7 हार के साथ 14 अंक लेकर अभी तक 6ठें पायदान पर बनी हुई है।