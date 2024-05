आज दिल्ली में पहली चुनावी रैलियां करेंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी, बढ़ाई गई सुरक्षा

आज दिल्ली में पहली चुनावी रैलियां करेंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी, बढ़ाई गई सुरक्षा

By मनाली रस्तोगी | Published: May 18, 2024 08:25 AM

पीएम की रैली के दौरान कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास 2,000 से अधिक सुरक्षा और यातायात कर्मी तैनात किए जाएंगे।