दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप देश गुयाना की एक छात्रावास में लगी आग, कम से कम 20 छात्राओं की हुई मौत-कई घायल

By भाषा | Published: May 23, 2023 07:12 AM

हादसे की जानकारी मिलने के बाद गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि “ यह एक भयानक घटना है। यह दुखद है। यह पीड़ादायक है।”

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

