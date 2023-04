वीडियो: चीन के अस्पताल में आग लगने से 21 लोगों की हुई मौत, वायरल क्लिप में खिड़कियों से कूदते दिखाई दिए लोग

Highlights चीन में एक अस्पताल और फैक्टरी में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे में अस्पताल में आग लगने की घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोगों को अस्पताल की खिड़कियों से कूदते हुए देखा गया है।

बीजिंग: चीन की राष्ट्रीय राजधानी बीजिंग में मंगलवार को एक अस्पताल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आग किस कारण लगी है, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है और मामले में जांच जारी है। सरकार नियंत्रित ‘चाइना डेली’ की खबर के अनुसार, बीजिंग के फेंगताई जिले में एक अस्पताल के दाखिला भवन में मंगलवार को दोपहर 12 बजकर 57 मिनट (स्थानीय समयानुसार) पर आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है और 71 लोगों को दूसरी जगहों पर ट्रांस्फर किया गया है।

खबर में यह भी कहा गया है कि आग के लगने के कारण का पता लागया जा रहा है। इस बीच इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अस्पताल में फंसे मरीज बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिख रहे है। यही नहीं चीन के पूर्वी झेजियांग प्रांत के जिनहुआ शहर के वुई काउंटी में सोमवार को एक और घटना घटी है जिसमें एक फैक्टरी में आग लगने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक अस्पताल की खिड़कियों पर कुछ लोग खड़े है। अस्पताल में आग लगने के कारण वहां मौजूद पुरुष और महिलाएं अस्पताल की खिड़कियों में आ गए है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे है। वीडियो के शुरुआत में एक महिला को खिड़की से कपड़े के सहारे नीचे उतरते और कूदते हुए देखा गया है।

#BREAKING: At least 21 people dead, 71 patients evacuated following fire at #Beijing Changfeng Hospital, according to Chinese state-controlled media; fire contained#Chinapic.twitter.com/GttWkrtgbw