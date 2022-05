सेनेगल के अस्पताल में आग लगने से 11 बच्चों की मौत, परिवारों में आक्रोश, तीन दिन का राष्ट्रीय शोक

By भाषा | Published: May 27, 2022 11:37 AM

हादसे में अपने शिशु को खोने वाले मुस्तफा सिस्से ने कहा कि वह अब तक नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा।

