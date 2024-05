YouTuber Dhruv Rathee: पाकिस्तानी हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी की पत्नी! वायरल पोस्ट पर आया जवाब

Highlights मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा, मेरी पत्नी पाकिस्तानी नहीं है यूट्यूबर ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से 100 फीसदी भारतीय हूं और मेरी पत्नी 100 फीसदी जर्मन हैं राठी ने कहा, सरकार किसी की भी हो, वह अपने वीडियो के माध्यम से सवाल पूछते रहेंगे

YouTuber Dhruv Rathee:सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की पत्नी पाकिस्तानी हैं और राठी खुद भी पाकिस्तानी हैं। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी वायरल हुए हैं। इधर, पत्नी के पाकिस्तानी होने का दावा करने वाले वायरल पोस्ट पर राठी ने प्रतिक्रिया दी है। हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से 100 फीसदी भारतीय हूं और मेरी पत्नी 100 फीसदी जर्मन हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर उन वायरल दावों को खारिज कर दिया है कि उनकी पत्नी पाकिस्तानी है और वह भी उसी देश से हैं।

They have no answer to the videos I made so they’re spreading these fake claims.



And how desperate do you have to be to drag my wife’s family into this? You can also see the disgusting moral standard of these IT Cell employees. pic.twitter.com/sqWj8vaJaY