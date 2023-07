वॉशरूम जाने से मना करने पर महिला यात्री ने ऑन कैमरा प्लेन के फर्श पर किया पेशाब

Highlights महिला यात्री को विमान के फर्श पर पेशाब करते हुए कैमरे में कैद किया महिला का आरोप- चालक दल ने उसे दो घंटे तक शौचालय का उपयोग करने से मना कर दिया था स्पिरिट एयरलाइंस ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है

Woman urinates on plane floor: एक महिला यात्री को विमान के फर्श पर पेशाब करते हुए कैमरे में कैद किया गया, क्योंकि चालक दल ने उसे दो घंटे तक शौचालय का उपयोग करने से मना कर दिया था। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन सामने आए एक छोटे वीडियो में, अज्ञात महिला को अमेरिका स्थित स्पिरिट एयरलाइंस की उड़ान के फर्श पर बैठे हुए और कर्मचारियों से बहस करते हुए देखा गया कि वह वॉशरूम जाना चाहती है क्योंकि वह अब और नहीं रुक सकती।

स्पिरिट एयरलाइंस की काली और पीली वर्दी पहने एक फ्लाइट अटेंडेंट ने महिला को बहस करते हुए और अंततः फ्लाइट के कोने में पेशाब करते हुए फिल्माया। महिला ने अपना वीडियो बनाते हुए फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, "मुझे पेशाब करने की जरूरत है। दो घंटे हो चुके हैं। आप मुझे बताएं कि आप नहीं कर सकते। आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं।"

उसका वीडियो बना रहे फ्लाइट अटेंडेंट ने जवाब दिया, "मेरे लिए कैमरे पर हैलो कहो"। परेशान महिला ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि "खुद को दोष दो"। यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, "आपका विमान रुक गया है। मैं पेशाब नहीं रोक सकता। आप जो चाहें कर सकते हैं।" डेली मेल के अनुसार, उन्होंने क्रू को वारंट के साथ गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी और कहा कि यह "इससे बेहतर" है।

जवाब में, फ्लाइट अटेंडेंट ने महिला को वॉशरूम का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का एक अजीब कारण बताया, और उसे थोड़ा पानी पीने के लिए कहा क्योंकि उसके मूत्र से गंध आ रही थी। 20 सेकंड के वीडियो के अंत में महिला को उठते हुए, अपनी पैंट खींचते हुए और चलते हुए देखा गया।

Woman urinates in the corner of her Spirit Airlines flight, after allegedly being told for 2 hours that she couldn’t use the bathroom

