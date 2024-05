एसी यूनिट में संदिग्ध आग लगने के कारण 175 यात्रियों वाले एयर इंडिया के विमान ने की आपातकालीन लैंडिंग

नई दिल्ली: दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग हुई। सूत्रों ने कहा कि एयर इंडिया की उड़ान, एआई 807, जो शाम लगभग 6 बजे 175 यात्रियों के साथ दिल्ली से उड़ान भरी थी, एयर कंडीशनिंग यूनिट में आग लगने के बाद वापस लौट आई और दिल्ली में उतर गई।

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने घटना के संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि एयर इंडिया की उड़ान, AI807, जो दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी, को अपनी सहायक बिजली इकाई से आग लगने की चेतावनी के कारण आज शाम दिल्ली लौटना पड़ा। पायलटों ने आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान बिना किसी घटना के सुरक्षित रूप से उतर गया।

सभी यात्री और चालक दल के सदस्य बिना किसी नुकसान के एयरोब्रिज पर विमान से उतर गए। बयान के अनुसार, "एयर इंडिया अपने यात्रियों की सुरक्षा और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था की है ताकि वे जल्द से जल्द अपने इच्छित गंतव्य तक अपनी यात्रा जारी रख सकें।"

#NewDelhi | #AirIndia flight AI-807 from Delhi with 175 passengers onboard returned due to a suspected fire in the aircraft's air conditioning unit. The flight landed safely at 6:38 PM: @DelhiAirportpic.twitter.com/jU66ByNaWu