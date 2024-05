MI Vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स लाइव स्कोर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 67वां मुकाबला, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड

Highlights MI Vs LSG: मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स लाइव मैच स्कोरकार्ड Mumbai indians vs Lucknow super giants Live Match: मुंबई वर्सेस लखनऊ लाइव स्कोर MI Vs LSG: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 67वां मुकाबला

Both teams gear up for their final game of the season, with an aim to finish on a high 💪@mipaltan take on the @LucknowIPL at home 🏠



Who will sign off on a positive note? 🤔 #TATAIPL | #MIvLSGpic.twitter.com/m1P5vnnI5b — IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2024

17 May, 24 : 07:03 PM MI Vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी Match 67. Mumbai Indians Won the Toss & elected to Field https://t.co/VuUaiv4G0l#TATAIPL#IPL2024#MIvLSG — IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2024

𝙎𝙪𝙣𝙧𝙞𝙨𝙚𝙧𝙨 𝙃𝙮𝙙𝙚𝙧𝙖𝙗𝙖𝙙 are through to #TATAIPL 2024 Playoffs 🧡

Which will be the final team to qualify 🤔#TATAIPL | #SRHvGT | @SunRiserspic.twitter.com/6Z7h5kiI4o — IndianPremierLeague (@IPL) May 16, 2024



Which will be the final team to qualify 🤔#TATAIPL | #SRHvGT | @SunRiserspic.twitter.com/6Z7h5kiI4o — IndianPremierLeague (@IPL) May 16, 2024

17 May, 24 : 06:39 PM MI Vs LSG Live Score: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 67वां मुकाबला Last game at 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗮𝗻𝗸𝗵𝗲𝗱𝗲 🏟️ @mipaltan 🆚 @LucknowIPL



Who has got your backing? 🤔



⏰ 7:30 PM IST

💻 https://t.co/4n69KTTxCB

📱 Official IPL App #TATAIPL | #MIvLSGpic.twitter.com/P9H0kmPlC5 — IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2024