वायुसेना को जुलाई में मिल सकता है पहला तेजस Mk-1A जेट, मार्च 2025 तक 18 विमान सौंपने के निर्देश

Tejas Mk-1A Fighter Jet: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) जिस लड़ाकू विमान का बेसब्री से इंतजार कर रही है वह उसे जुलाई में मिल सकता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) जुलाई 2024 में वायुसेना को पहला तेजस एमके-1ए लड़ाकू जेट सौंपेगा। यह एक भारत-निर्मित बहुउद्देश्यीय हल्का लड़ाकू जेट है। दो महीने पहले मार्च 2024 में तेजस एमके-1ए ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। पहला जेट मार्च में ही भारतीय वायुसेना को दिया जाना था लेकिन कुछ कारणों से इसकी डिलीवरी में देरी हुई।

HAL successfully conducted the 1st flight for Tejas Mk-1A fighter jet today. The flight lasted for around 15 minutes. #IADNpic.twitter.com/vHEy43CAzV