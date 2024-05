Swati Maliwal case: केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने AAP सांसद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, 'दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई' का आरोप लगाया

Highlights बिभव कुमार ने शुक्रवार शाम को आप सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज की जिसमें उन पर "गलत कहानी गढ़ने" का आरोप लगाया गया इससे पहले राज्यसभा सांसद मालीवाल ने कुमार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक, बिभव कुमार ने शुक्रवार शाम को आप सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें उन पर "गलत कहानी गढ़ने" का आरोप लगाया गया। इससे पहले, मालीवाल ने कुमार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने पूरी ताकत से उन पर हमला किया, थप्पड़ मारे और उनकी छाती और पेट पर लात मारी। कुमार की लिखित शिकायत में, जिसे आप के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल द्वारा साझा किया गया था, केजरीवाल के सहयोगी ने दावा किया कि मालीवाल ने अवैध रूप से मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश किया और सुरक्षा उल्लंघन किया।

शिकायत में कहा गया है, “स्वाति मालीवाल जबरदस्ती और अनाधिकृत रूप से मुख्यमंत्री आवास में घुस गईं। उन्होंने न केवल सीएम आवास की सुरक्षा में सेंध लगाई, हंगामा किया और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की; वह अब अधोहस्ताक्षरी शिकायतकर्ता को झूठा फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि उस पर अनुचित दबाव बनाया जा सके।'' चूंकि मालीवाल के झूठे बयान और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहियां जो कुछ हुआ उसके बारे में एक गलत कहानी बना रही हैं, कुमार ने SHO सिविल लाइन्स को शिकायत में "सही तथ्य" बताए।

Written Compliant submitted by email by Shri Bibhav Kumar against Ms Swati Maliwal to SHO Civil Lines on 17.05.2024 pic.twitter.com/vCL4LlRKOO