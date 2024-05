'मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, राहुल आपको निराश नहीं करेंगे': रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक स्पीच

Highlights राहुल गांधी रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंप रहा हूं उत्तर प्रदेश की यह सीट दो दशकों तक सोनिया गांधी के पास रही

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक रैली को संबोधित किया और लोगों से भावनात्मक अपील की और उनसे राहुल गांधी को भी वही प्यार और स्नेह देने को कहा जैसा उन्होंने उन्हें दिया। सोनिया गांधी ने कहा, “मैं अपना बेटा तुम्हें सौंप रही हूं। जैसे तुमने मुझे अपना माना, वैसा ही प्यार और स्नेह उसे भी दो। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे।“

राहुल गांधीरायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट दो दशकों तक सोनिया गांधी के पास रही। लोगों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यह है कि रायबरेली के लोग उन्हें 20 साल तक सांसद के रूप में सेवा करने का मौका देते हैं।

गांधी ने कहा, “रायबरेली के मेरे परिवार के सदस्यों, मुझे खुशी है कि मुझे लंबे समय के बाद आपके बीच आने का अवसर मिला है। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मेरा सिर आपके सामने श्रद्धा से झुकता है।'' गांधी ने कहा, यह कहते हुए कि रायबरेली उनका परिवार है, उसी तरह अमेठी भी मेरा घर है, मेरे जीवन की कोमल यादें और परिवार की जड़ें पिछले 100 वर्षों से इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। मां गंगा जैसा पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन से शुरू हुआ, जो आज तक जारी है।”

