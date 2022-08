MP: 70 साल की महिला की रुई की जगह कॉन्डम के रैपर लगाकर की गई पट्टी, देखें वायरल वीडियो

Highlights मध्य प्रदेश में 70 साल की महिला के सिर की पट्टी से ‘निरोध का रैपर’ मिला है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने इसके जांच के आदेश दे दिए है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुरैना में जिला अस्पताल के डॉक्टरों को एक महिला के घाव पर लगी पट्टी हटाने के बाद ‘निरोध का रैपर’ लगा मिला है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है।

अधिकारी ने बताया कि पोरसा के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 70 वर्षीय महिला के सिर के घाव पर पट्टी के नीचे कथित तौर पर निरोध का रैपर लगाया गया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस घटना पर बोलते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शर्मा ने कहा, ‘‘पोरसा प्रखंड के चिकित्सा अधिकारी डॉ पुष्पेंद्र दंडोतिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 70 वर्षीय महिला के घाव पर निरोध का रैपर चिपकाने वाले कर्मियों के खिलाफ जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।’’

अधिकारियों के अनुसार, पोरसा पीएचसी ने महिला के सिर के घाव को निरोध के रैपर के ऊपर पट्टी बांधकर मुरैना जिला अस्पताल रेफर कर दिया था।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे 70 साल की महिला के सिर पर लगे पट्टी में कॉन्डम के रैपर मिले है। नौ सेकेन्ड के इस क्लिप में यह देखा गया है कि जब महिला के सिर से डॉक्टर पट्टी को हटाते है तो उसमें से उन्हें ‘निरोध का रेपर’ लगा मिला है।

Little did the medical professional at Morena District Hospital in Madhya Pradesh realise that he would discover a condom wrapper inside the bandage of a woman's head injury.#MadhyaPradesh#Morena#madhyapradesh_ig#doctor#doctorlife#condom#condoms#condomchallenge#medicalpic.twitter.com/s19V19JDmH