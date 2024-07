Watch: सीट के लिए चलती ट्रेन में भिड़े यात्री, बहस में महिला भी शामिल; वीडियो वायरल

Train Viral Video: भारत में चलने वाली रेल लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती है जिससे रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि कई बार भीड़ के कारण लोग सीट के लिए आपस में लड़ते नजर आते है। हाल फिलहाल का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन में दो यात्री आपस में भिड़ गए। इस विवाद को अलग करने वाली बात यह थी कि एक विवाद करने वाला खाना खा रहा था, तभी दूसरा चिल्लाने लगा। ऐसे में विवाद में महिला-पुरुष दोनों की दिखाई दिए जो आपस में जोर-जोर से चिल्लाकर बहस कर रहे हैं।

वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत लाल टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति से होती है जो एक जोड़े से भिड़ जाता है और उनसे अपनी सीट खाली करने की मांग करता है। एक अन्य यात्री स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लाल रंग का व्यक्ति और अधिक उत्तेजित हो जाता है।

इस बीच, बैठा यात्री, जो खा रहा है, खड़ा हो जाता है और अनुरोध करता है कि वे जाने से पहले अपना खाना खत्म कर लें। उसके साथ बैठी महिला भी बस पाँच मिनट और देने की विनती करती है, जिसके बाद अन्य यात्री भी स्थिति को शांत करने में शामिल हो जाते हैं। उनकी विनती के बावजूद, लाल रंग का व्यक्ति पीछे हटने से इनकार करता है और चिल्लाना जारी रहता है।

Kalesh b/w Passengers in genreal coach inside Indian railways over some seat issues

pic.twitter.com/EIGjoeRydu