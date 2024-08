Viral Video: चोर को रंगे हाथ पकड़ा, फिर 'अलबेली तांगे वाली' पर लगवाए ठुमके, वायरल हुआ वीडियो, देखें

Highlights एक वीडियो दिल्ली एनसीआर से आया है भीड़ ने चोरी के आरोपी व्यक्ति को ऐसी सजा दी जो बेहद अजीब लग सकती है भीड़ ने चोर को एक हरियाणवी गाने की धुन पर नाचने के लिए मजबूर किया

Viral Video: सोशल मीडिया आए दिन कोई न कोई वीडियो अपलोड होता है जो कुछ ही देर में वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली एनसीआर से आया है। भीड़ ने चोरी के आरोपी व्यक्ति को ऐसी सजा दी जो बेहद अजीब लग सकती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कथित तौर पर सोने की चेन छीनते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर भीड़ ने चोर को पुलिस को सौंपने के बजाय पहले उसकी पिटाई की और फिर उसे एक हरियाणवी गाने की धुन पर नाचने के लिए मजबूर किया।

देखा जा सकता है कि डंडों से लैस लोगों के एक समूह से घिरा कथित चेन स्नैचर भीड़ के मनोरंजन के लिए खूब नाच रहा था। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ा, कथित स्नैचर को सजा दे रहे लोग भी आरोपी के साथ थिरकते नजर आए।

Thief got beaten by crowd and forced to dance on Song, Somewhere in NCR region

