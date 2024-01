Viral video: आसमान में हवा में उड़ा अलास्का एयरलाइंस विमान की खिड़की का हिस्सा, पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

Viral video: अलास्का एयरलाइंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आसमान में उड़ते हुए विमान की खिड़की का एक हिस्सा गायब है और विमान के भीतर यात्री बैठे हुए हैं। ये भयावह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि, गनीमत ये रही कि विमान में बैठे सभी यात्री सुरक्षित है और किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है।

🚨 #BREAKING : Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air ⁰⁰📌 #Portland | #Oregon ⁰A Forced emergency landing was made of Alaska Airlines Flight 1282 at Portland International Airport on Friday night. The flight, traveling… pic.twitter.com/nt0FwmPALE

गौरतलब है कि उड़ान को कथित तौर पर विमान की खिड़की फटने के बाद आपातकालीन लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। कथित घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जानकारी के अनुसार, अलास्का एयरलाइंस की उड़ान 1282 को शुक्रवार की रात, 5 जनवरी को अमेरिका के पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर किया गया था।

उड़ान, जो पोर्टलैंड से ओंटारियो, कैलिफ़ोर्निया की यात्रा कर रही थी, को कथित तौर पर गंभीर अवसाद का सामना करना पड़ा, जिसके कारण एक बड़े खिड़की अनुभाग और एक खाली सीट की अस्वीकृति।

गौरतलब है कि इस घटना के परिणामस्वरूप विमान में बैठे एक बच्चे की शर्ट भी फट गई। पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लौटने से पहले बोइंग 737-900/-9MAX विमान 16,300 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया था। अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है।

इस बीच, अलास्का एयरलाइंस ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी है और उपलब्ध होने पर अधिक जानकारी साझा की जाएगी। अलास्का एयर ऋण के साथ $1.9 बिलियन के सौदे में हवाईयन एयरलाइंस को खरीदेगी।

We are aware of an incident involving Alaska Airlines Flight #AS1282. We will share more information as it becomes available.