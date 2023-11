Viral Video: फ्लाइट में यूं की मस्ती, अंताक्षरी खेल एक दूसरे को हराया, देखें वीडियो

Highlights इंदौर से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में ढाई घंटे तक अंताक्षरी खेला गया यात्रियों ने घंटों तक गाना गाकर मनोरंजन किया लोगों ने पूछा फ्लाइट में अंताक्षरी खेलना ठीक है क्या, क्या नियम की अवहेलना नहीं

Viral Video: बैठे बैठे क्या करें करना है कुछ काम शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। कुछ इसी अंदाज में लोगों ने ढाई घंटे तक अंताक्षरी खेल अपना समय व्यतीत किया। लोगों ने सिर्फ गानी ही नहीं गाया बल्कि एक दूसरे को हराकर जश्न भी मनाया। खास बात यह है कि लोग किसी हील स्टेशन पर अंताक्षरी का आनंद नहीं ले रहे थे। सभी लोग एक फ्लाइट में मौजूद थे।

इस दौरान फ्लाइट में मौजूद लोगों ने फ्लाइट को घर बना लिया, जैसे घरों में लोग अंताक्षरी खेलते हैं फ्लाइट में भी जमकर अंताक्षरी खेली गई। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें लोग बॉलीवुड के गीतों पर गीत गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के एक्स एकाउंट पर इस वीडियो को यशवंत साहु के यूजर ने पोस्ट किया है।

यूजर ने वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि इंदौर से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में ढाई घंटे तक अंताक्षरी खेला गया। यात्रियों ने घंटों तक गाना गाकर मनोरंजन किया। फ्लाइट के अंदर छत्तीसगढ़ के फेमस डीजे बैंड टीम अतरंगी ने मनोरंजन किया।

लोगों के आए कमेंट

180 यात्रियों में से मात्र 10-11 लोग हैं और बाकी आराम कर रहे हैं। यही अगर कोई और व्यक्ति चिल्लाके या ठहाके मारके बात करे, तो अन्य यात्रियों को असुविधा होगी कहके शांत करा दिया जाता है। @IndiGo6E @DGCAIndia is this antakshari allowed in flight? Wat r the rules? Pls clarify..

इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया। यूजर ने लिखा कि 180 यात्रियों में से मात्र 10-11 लोग हैं और बाकी आराम कर रहे हैं। यही अगर कोई और व्यक्ति चिल्लाके या ठहाके मारके बात करे, तो अन्य यात्रियों को असुविधा होगी। कहकर शांत करा दिया जाता है। यूजर ने इंडिगो के एक्स एकाउंट को टैग कर पूछा कि क्या फ्लाइट में अंताक्षरी खेलने पर छूट है, कृप्या इस बारे में बताएं।

दूसरे यूजर ने लिखा कि फ्लाइट में वीडियो बनाने पर केस दर्ज हो सकता है। तीसरे यूजर ने लिखा कि दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं और यह अंताक्षरी खेल रहे हैं।

@ndtvindia@CimGOI@PIBHomeAffairs what @dgca is doing how come this nonsense was even allowed